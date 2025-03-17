Национальная валюта продолжает укрепляться, но до оптимального значения всё ещё далеко.

Хотя курс национальной валюты и не является полноценным критерием состояния экономики государства, но по нему всё же можно делать определённые выводы, связанные преимущественно с бытовыми потребностями. При всех усилиях, прикладываемых к реализации программы импортозамещения, зависимость от импорта в России по-прежнему огромна, поэтому курс валют напрямую определяет покупательную способность рубля в отношении существенного пласта товаров.

И вот, рубль потихоньку укрепляется. Процесс укрепления начался в феврале после того, как стало известно, что Россия и США начинают процесс сближения, «разрядки» и постепенного восстановления экономических отношений. Официальный установленный ЦБ РФ курс доллара на 18 марта составил 84,3 рубля, а евро — 90,84 рубля.

Крепче российская национальная валюта была только 20 июня прошлого года, когда за одну единицу вечнозелёной валюты давали 82,63 рубля, а за единицу общеевропейской валюты — 89,03 рубля.

Несмотря на заметное укрепление рубля, своего оптимального значения он всё же пока не достиг. По мнению ряда экспертов, для соблюдения баланса интересов экспортёров и импортёров, один доллар должен стоить порядка 65—75 рублей. В таком случае и экспортёры смогут выполнять свои рублёвые обязательства, и импортёры не терпеть убытки из-за высоких цен на ввозимую продукцию.