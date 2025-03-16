А это значит, что для управления ими нужно будет сдавать на права и полностью соблюдать ПДД.

Если вы живёте в большом городе, то наверняка в тёплое время года встречали пользователей электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), воспринимающих себя своеобразными пешеходами на колёсах, на которых, по их мнению, распространяются пешеходные же правила дорожного движения. Пользователи СИМ не спешиваются при передвижении по пешеходному переходу, гоняют по тротуарам и пешеходным зонам, а в отдельных случаях, которыми грешат доставщики, даже позволяют себе сигналить пешеходам, чтобы их пропустили.

Терпеть это было бы можно, но реальность такова, что постоянное нарушение пользователями СИМ правил дорожного движения и основ здравого смысла приводит к дорожно-транспортным происшествиям с пострадавшими, а в ряде случаев даже с погибшими. Всё это создаёт давление на законодательную власть, от которой уже много лет требуют урегулирования ситуации с электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности.

И вот, сегодня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале опубликовал ряд поступивших в нижнюю палату парламента от Следственного комитета предложений по средствам индивидуальной мобильности. В числе предложений уточнение термина «транспортное средство» и распространение термина «водитель» на пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Также, добавил Володин, поступают предложения о включении средств индивидуальной мобильности с двигателями мощностью от 0,25 кВт до 4 кВт и свыше 4 кВт в категории транспортных средств «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) соответственно. СИМ с двигателями мощностью до 0,25 кВт могут включить в новую подкатегорию транспортных средств «М1» с правом на предоставление управления ими лицам возрастом от 16 лет.

Председатель Госдумы отметил, что реализация вышеуказанных планов позволит приравнять средства индивидуальной мобильности к механическим транспортным средствам, а тех, кто ими управляют, — к водителям. В свою очередь, это обяжет пользователей СИМ обладать водительскими удостоверениями и соблюдать ПДД.

По словам Володина, это компромиссное решение, поскольку 54% граждан выступают за полный запрет электросамокатов и иных общедоступных СИМ. Вообще, на данном этапе сложно понять, как в вышеизложенном вопросе можно прийти к компромиссному решению. Если приравнять СИМ к механическим транспортным средствам, то они будут обязаны двигаться по проезжей части, создавая тем самым помехи для автомобильного транспорта и подвергая опасности уже себя. Историй падения людей с электросамокатов и прочих СИМ предостаточно, и одно дело упасть на тротуаре, и совсем другое — на оживлённой проезжей части. Поэтому всё-таки бытует популярное в обществе мнение, что нужен либо полный запрет, либо ещё более жёсткое ограничение скорости движения СИМ и оснащение их многочисленными датчиками с целью избегания столкновения с пешеходами.