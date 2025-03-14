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Barash
В России разработали сапёрные FPV-дроны «Кокошник» для гуманитарного разминирования
В ближайшие годы востребованность этих беспилотников будет предельно высокой.

На протяжении нескольких лет западные и не только средства массовой информации называют Украину самой заминированной страной на свете. В значительной степени именно это обстоятельство усложняет продвижение российских вооружённых сил и привлекает колоссальные ресурсы сапёрных групп. 

Чтобы упростить задачу гуманитарного разминирования, Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал сапёрные FPV-дроны «Кокошник». Принцип действия следующий: оператор управляет дроном, оснащённым накладными зарядами для подрыва мин, неразорвавшихся боеприпасов и иных взрывоопасных объектов.

Согласно комментарию главы ЦКБР Дмитрия Кузякина, смысл создания сапёрных FPV-дронов в том, чтобы не подвергать сапёров опасности в локациях, в которых разминирование можно провести и дистанционно.

Кузякин добавил, что у российских сапёров впереди очень много работы по проведению гуманитарного разминирования, поэтому любая технология, которая облегчит и ускорит этот тяжёлый труд, критически важна.

#россия #политика #боевые действия #беспилотники #fpv-дроны #fpv-беспилотники
Источник: tass.ru
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