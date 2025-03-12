Пока что речь только об увеличении расходов на коллективную оборону европейскими членами альянса.

Многие эксперты не раз отмечали, что европейские страны за последние 30—40 лет очень хорошо устроились: вопросы собственной обороны через вступление в НАТО делегировали Соединённым Штатам, тем самым лишив себя колоссальной статьи расходов на содержание национальных вооружённых сил, а конкурентоспособность своих товаров поддерживали за счёт доступных российских ресурсов и появившихся после распада СССР новых рынков сбыта.

Сейчас все эти столпы европейского благополучия уходят в прошлое, что и вызвало рецессию в Евросоюзе, стремящуюся к экономическому кризису. На фоне принципиального подхода новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом в вопросе увеличения европейскими членами НАТО расходов на коллективную оборону ряд аналитиков прогнозируют, что США, если эти условия не будут выполнены, могут выйти из Североатлантического альянса, предоставив Европу самой себе и оставив её наедине с Россией.

В российском политическом руководстве такой сценарий не считают вероятным. Так, глава МИД России Сергей Лавров в рамках интервью блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу выразил сомнение в том, что Соединённые Штаты выйдут из Североатлантического альянса.

Как отметил Лавров, президент Трамп даже теоретически не поднимал вопрос выхода США из НАТО, а все его претензии к союзникам по альянсу заключаются лишь в требовании к каждому из них оплачивать требуемые взносы.

Идею выхода США из НАТО поддерживают многие консервативно настроенные американские граждане и публичные персоны, но решение, что очевидно, принимать будут не они. В политическом руководстве страны же хотят просто переложить значительную часть американских расходов на европейцев.