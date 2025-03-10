Выхода нет: проект этого двигателя так или иначе должен быть реализован.

Сейчас в России задачей стратегического значения является налаживание производства отечественных пассажирских самолётов с отечественными же авиадвигателями. На данный момент в стране основные надежды возлагаются на региональные лайнеры SJ-100 с двигателями ПД-8 и среднемагистральные лайнеры МС-21 с двигателями ПД-14, цифровой индекс которых означает максимальную тягу в тоннах.

Эти двигатели уже проходят испытания, а новые самолёты будут сразу оснащаться именно ими. Тем не менее, одними региональными и среднемагистральными лайнерами потребности гражданской авиации не покрываются. Существует запрос на дальнемагистральные широкофюзеляжные лайнеры для осуществления востребованных рейсов на дальние расстояния. И вот для них в России реализуется проект двигателя ПД-35.

Пока что процесс идёт не так быстро, как того бы хотелось, но на высшем политическом уровне в России не сомневаются в успешности реализации данного проекта. Так, на встрече с главой Пермского края Дмитрием Махониным президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что заместитель гендиректора Объединённой двигателестроительной корпорации по управлению НПК «Пермские моторы» Александр Иноземцев справится с поставленной задачей.

Стоит отметить, что в случае с ПД-35 российские промышленники приняли решение сначала создать сам двигатель, а уже потом начать разрабатывать под него самолёт. Так, в конце прошлого года глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что работа над самолётом с двигателями ПД-35 будет завершена после 2030 года.

Необходимо понимать, что гражданская авиастроительная отрасль в России активно уничтожалась в 1990-е и в начале 2000-х под лозунги о том, что приобретать самолёты Boeing и Airbus проще и дешевле, чем «поднимать» собственную отрасль. После 2014 года политическое руководство России осознало, что зависеть от нестабильных и, что самое главное, несуверенных государств-поставщиков критически важной техники как минимум опасно, и процесс импортозамещения в гражданской авиации начался. После февраля 2022 года необходимость его реализации стала предельно очевидной.