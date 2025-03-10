Долгожданное продолжение приключений Сэма Бриджеса.

Среди фанатов творчества геймдизайнера Хидео Кодзимы, вопреки расхожему мнению, оказалось много тех, кому пришлось по душе приключение Death Stranding. Игроки прониклись историями персонажей и их мотивами, и вот уже больше пяти лет ждут продолжение сюжетной линии во главе с протагонистом Сэмом Портером Бриджесом.

Анонс Death Stranding 2 состоялся в конце 2022 года, и сегодня ночью студия Kojima Productions наконец-то огласила заветную дату выхода. Отправиться в новое приключение можно будет с 26 июня этого года эксклюзивно на PlayStation 5. Тем, кто решат оформить предварительные заказы, которые откроются через неделю — 17 марта — будет предоставлен двухдневный ранний доступ к прохождению новинки.

Пока же ценители творчества Кодзимы могут ознакомиться с 10-минутным видеороликом, кратко вводящим нас в курс событий и знакомящим с основными действующими лицами.





Неясно, вечной ли будет эксклюзивность Death Stranding 2 для PlayStation 5. Напомним, что первая часть пробыла эксклюзивом PlayStation 4 чуть больше полугода, после чего стала доступна на персональных компьютерах.