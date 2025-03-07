Пока что об этом сообщают только отдельные украинские источники.

То, что в интересах вооружённых сил Украины (ВСУ) работает вся западная военная машина, вряд ли сегодня может стать для кого-то открытием. Уровень вовлечённости США в украинский кризис столь всеобъемлющий, что вчера госсекретарь США Марко Рубио даже напрямую назвал происходящее «прокси-войной» между США и Россией.

Сведения ВСУ получают в том числе от американской компании Maxar Technologies, специализирующейся на производстве спутников и оказании услуг спутниковой связи. Помимо прочего Maxar предоставляет спутниковые снимки Земли, и в значительной степени именно благодаря им Киев получает сведения о размещении и передвижении российских войск и расположении складов боеприпасов.

По всей видимости, всё вышеперечисленное отныне можно упоминать в прошедшем времени. Согласно комментариям отдельных украинских источников, включая блогера Анатолия Шария, ВСУ потеряли доступ к спутниковым сервисам компании Maxar Technologies.

Предположительно, данное событие связано с запретом США на передачу разведывательной информации Украине, о чём стало известно на этой неделе с подачи ряда западных средств массовой информации.

Вчера издание Politico сообщило, что 80 % всех разведданных Украина получает от своих западных союзников, и большая часть из этих 80 % приходится на американские разведданные.