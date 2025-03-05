Информация официально не подтверждена.

То, что Украина почти полностью зависит от западной поддержки в финансовом и военном планах, вряд ли у кого-то на сегодняшний день вызывает удивление. В состав военной поддержки также входит и предоставление Украине западными странами, и преимущественно США, всей полноты имеющейся у них разведывательной информации. И вот, как передаёт британское издание Daily Mail, Соединённые Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной данными, полученными американской разведкой.

На момент публикации данного материала официальных подтверждений или опровержений вышеизложенной информации предоставлено не было. Если допустить, что запрет действительно имел место, то это будет иметь для боеспособности вооружённых сил Украины сугубо негативные последствия.

Напомним, что вчера западные средства массовой информации сообщили об остановке Соединёнными Штатами всех поставок военной помощи Киеву, включая те, что уже находились на этапе комплектования, перевозки и разгрузки перед отправкой через границу Украины.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс пытались объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, насколько сильно его государство зависит от доброй воли Соединённых Штатов, и что мнение Вашингтона нужно принимать во внимание. Вероятно, запрет на предоставление разведданных является частью плана администрации Трампа по оказанию давления на украинское политическое руководство с целью признания им существующего положения дел. Судя по вчерашнему обращению Зеленского к Трампу, план начал действовать.