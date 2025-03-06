Причём большая часть из этих 80 % приходится на США.

На этой неделе Соединённые Штаты приостановили поставки вооружений на Украину, а также прекратили предоставлять Киеву разведданные. Предполагается, что администрация США сделала это с целью демонстрации критической зависимости Украины от доброй воли Вашингтона во всех аспектах текущего конфликта и для повышения уровня сговорчивости киевского политического руководства в вопросе необходимости мирного урегулирования текущего кризиса.

Будут у этих действий и последствия сугубо военно-технического характера. Так, по информации издания Politico, ссылающегося на неназванный источник, 80% всех разведданных, которыми оперируют вооружённые силы Украины, они получают от своих западных союзников, причём из этих 80% большая часть приходится непосредственно на Соединённые Штаты.

Собеседники издания считают, что отрезание Украины от этого объёма разведданных, с помощью которых ВСУ получают сведения о передвижении российских войск и осуществляют целеуказание и наведение высокоточного оружия, станет серьёзным препятствием для Киева.

Вместе с тем сейчас в западной прессе распространяются сведения о том, что в перспективе Украину, по крайней мере, вдоль линии боевого соприкосновения, могут вдобавок отключить ещё и от спутникового интернета Starlink. В таком случае, пишет пресса, ВСУ могут в плане ведения конфликта оказаться отброшенными в XX век.