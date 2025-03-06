Войска, по сути, ослепнут и потеряют средства связи.

Ещё несколько лет назад Илон Маск, глава компании SpaceX, управляющей системой спутникового интернета Starlink, заявлял, что творение его компании — это чуть ли не единственный способ связи, который сейчас доступен ВСУ в условиях, когда остальные заглушены российскими средствами радиоэлектронного подавления.

Спорить с тем, что Starlink это колоссальное преимущество для вооружённых сил Украины, бессмысленно: даже российские подразделения, находящиеся в зоне действия этого спутникового интернета, пользуются им с захваченных терминалов связи. Теперь, когда США приостановили предоставление Украине военной помощи и перестали предоставлять Киеву разведданные, многие полагают, что следующим шагом в деле демонстрации США всеобъемлющей зависимости ВСУ от американской доброй воли станет отключение Starlink.

Пока что на эту тему ведутся только разговоры, но западная пресса уже выстраивает самые негативные сценарии данного гипотетического развития событий. Так, испанское издание El Mundo пишет, что отключение Starlink «ослепит» ВСУ, оставит их без средств связи и, по сути, отбросит Киев «в войну XX века».

Также, по мнению журналистов El Mundo, США этим действием могут испортить отношения с Польшей, которая за свой счёт оплачивает работу порядка двадцати тысяч терминалов Starlink на Украине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе в рамках встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал его быть более благодарным США, без помощи которых Украина не продержалась бы в данном конфликте столько времени. В ответ на это заявление Зеленский спровоцировал перепалку с высшим американским политическим руководством, которое пришло к выводу, что украинский лидер неискренен в своём желании мирного урегулирования до тех пор, пока США сохраняют в данном конфликте своё участие. Собственно, это участие сейчас сокращается, что уже вызвало большие опасения в западноевропейских странах, преимущественно в Британии и Франции.