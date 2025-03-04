Подтверждение искренности американских намерений в деле мирного урегулирования кризиса.

Разговоры о мирном урегулировании украинского кризиса — это, безусловно, то, что можно только поддерживать, но когда их ведёт государство, параллельно продолжающее оказывать одной из сторон конфликта — в данном случае Украине — всеобъемлющую военную помощь, получается простая риторика без шансов на реализацию.

После крайне неудачной беседы Владимира Зеленского и Дональда Трампа в прошлую пятницу в Белом доме администрация США во главе с президентом пришла к выводу о том, что киевское политическое руководство не намерено всерьёз и искренне рассматривать мирное урегулирование текущего конфликта до тех пор, пока Штаты сохраняют в данном кризисе свою вовлечённость. Выход простой: перестать быть вовлечёнными и продемонстрировать тем самым искренность своих заявлений.

Сегодня, согласно комментариям американских средств массовой информации, поставки американских вооружений на Украину были прекращены, а агентство Reuters добавило, что это случилось ночью — примерно в 4 утра по московскому времени.

Как уточняется, были остановлены поставки всей техники и боеприпасов, которые ещё не успели пересечь границу Украины. Проще говоря, процесс заморожен и в самих Штатах, и на море, и в воздухе, и в Польше как в главном транзитном хабе.

Отмечается, что это решение пока временное, связанное с желанием администрации Трампа оказать давление на украинское политическое руководство с целью принятия последним объективной реальности сложившейся ситуации и повышения уровня его сговорчивости.