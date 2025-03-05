Здесь главное попытаться найти логику.

За последние пару дней США лишили Украину новой военной помощи, а также, согласно сведениям средств массовой информации, сами прекратили предоставление Киеву своей разведывательной информации, напрямую влияющей на боеспособность вооружённых сил Украины, и своим союзникам (в частности, Британии) запретили эту информацию передавать.

Ситуация серьёзная: учитывая максимальную степень зависимости Украины именно от американской военной помощи, дальнейшее развитие событий может пойти стремительно, и многие эксперты уже связывают происходящее с попыткой принуждения киевского политического руководства к переговорам.

Собственно, в Белом доме это не особо пытаются скрыть. Так, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон может рассмотреть вопрос возобновления оказания Киеву военной помощи в случае успешного проведения переговоров с последним.

Нетрудно заметить, что данное заявление создаёт логический конфликт. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что неготовность киевского политического руководства во главе с Владимиром Зеленским к мирному урегулированию связана с вовлечённостью США в данный конфликт на стороне Украины. Теперь же советник Трампа заявляет, что вернуть эту вовлечённость и, как следствие, несговорчивость украинского руководства, можно будет после успешных переговоров.

Российская сторона неоднократно осуждала поставки западного оружия на Украину, отмечая, что данными действиями Запад усугубляет ситуацию и лишает Киев стимула к переговорам. Одним из ключевых условий урегулирования в Москве считают полное прекращение обеспечения Украины вооружениями и боеприпасами.