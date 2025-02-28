И добавил, что без компромиссов сделки, особенно такого масштаба, не заключаются.

Избираясь на второй президентский срок, Дональд Трамп заявлял, что стремится к скорейшему завершению украинского кризиса. Вступив в должность президента США, Трамп неожиданно для многих сразу начал действовать в этом направлении, выражая желание, по сути, исключить Соединённые Штаты из украинского кризиса. Сегодня на встречу с Трампом в Белый дом приехал Владимир Зеленский, и в рамках данной встречи президент США заявил о необходимости окончания боевых действий и мирного урегулирования текущего конфликта.

Трамп также добавил, что Киеву придётся пойти на компромиссы для разрешения текущего кризиса, поскольку без компромиссов никакие сделки, тем более столь серьёзные, не заключаются.

В целом беседа Трампа с Зеленским прошла в обстановке, которую сложно назвать спокойной. По итогу весьма кратковременной встречи президент США в своей социальной сети Truth Social заявил, что пришёл к выводу, что украинский лидер не готов к мирному урегулированию конфликта, если США будут продолжать сохранять в него вовлечённость, поскольку видит в этой вовлечённости преимущество в переговорах.

Стоит напомнить, что на долю США приходится львиная доля финансовой и военной помощи, оказанной Украине Западом за время этого кризиса. Администрация Джо Байдена перед своим уходом поспешила передать Киеву оружия ещё на несколько месяцев боевых действий, но если сейчас Вашингтон самоустранится от оказания Украине поддержки, то конфликт сможет завершиться быстрее, чем это прогнозируют политологи.