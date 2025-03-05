Почему-то мало кого это сегодня удивляет.

Несмотря на то, что фанаты Grand Theft Auto сейчас живут в ожидании шестой номерной части культовой игровой серии, её пятая номерная часть продолжает совершенствоваться. Так, вчера GTA V вышла в графически обновлённом виде с подзаголовком Enhanced, и первые игроки, установившие новую версию игры, оказались не в восторге от увиденного.

На момент написания данной заметки пользовательский рейтинг Grand Theft Auto V Enhanced в Steam составлял 50 %, и подавляющее большинство негативных отзывов отмечают технические проблемы при малозаметных визуальных улучшениях.

Как пишут игроки, с активацией трассировки лучей в игре значительно снижается частота кадров, при этом ощутимых графических изменений, оправдывающих такое падение производительности, в кадре не наблюдается. Вместе с тем геймеры жалуются на трудности с переносом персонажа из «старой» версии и выражают непонимание того факта, почему все изменения, добавленные в Enhanced-версию, нельзя было просто включить в базовую версию в виде дополнительных опций.

Есть, безусловно, и те, у кого всё работает без проблем и они всем довольны. На данный момент неясно, с чем связаны расхождения в отзывах, но совершенно очевидно, что разработчикам обязательно необходимо прислушаться к конструктивной критике. В конце концов, на горизонте маячит GTA VI, и игроки, глядя на GTA V Enhanced, могут начать нервничать относительно технического состояния ожидаемой ими новинки.