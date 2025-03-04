Те, что ещё не потеряны, отведены подальше от зоны боевых действий.

Из 31 переданного Соединёнными Штатами в пользу Украины основного боевого танка M1 Abrams 19 были уничтожены, обездвижены или захвачены, а те, что остались, были переведены подальше от линии боевого соприкосновения. Об этом передаёт издание The New York Times со ссылкой на информацию от украинских должностных лиц.

Как отмечает издание, многие из подбитых танков американского производства были выведены из строя с помощью беспилотников разного типа. Большая часть «Абрамсов» была потеряна в ходе боевых действий на Донбассе, несколько единиц — в ходе боевых действий в Курской области.

Эксперты и аналитики отмечали, что тяжёлые танки M1 Abrams плохо пригодны для боевых действий в условиях украинского кризиса и географии востока страны. ВСУ пытались нивелировать слабые стороны «Абрамсов», устанавливая на них, в частности, ещё советские системы динамической защиты «Контакт-1», но реалии современных боевых действий с насыщением зоны конфликта беспилотниками показывают, что дрон с противотанковым зарядом может с ювелирной точностью поражать наиболее слабые и незащищённые места бронетехники.