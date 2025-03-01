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Barash
Зеленский предположил, что дружба между США и Украиной заканчивается
У государств не бывает дружбы. У государств бывают только интересы. И иногда они могут совпадать с интересами других государств.

Одной из главных ошибок, которые могут допускать политики, является сравнение личных отношений между людьми с межгосударственными отношениями. Если между людьми может быть дружба, то между государствами бывают только отношения, которые в те или иные исторические периоды могут либо совпадать, либо различаться.

На протяжении десятилетий интересы США и Украины совпадали, но теперь, когда к власти в США пришла новая администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, эти интересы пошли в разные стороны: США хотят сосредоточиться на собственном развитии и выйти из украинского конфликта с отрицательными для Америки перспективами, а Украина пытается сохранить непосредственное участие Вашингтона в данном кризисе.

Вчера в рамках общения президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским эти расхождения стали предельно очевидными: в Белом доме прошёл разговор на повышенных тонах, в рамках которых Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс пытались объяснить Зеленскому объективную реальность происходящего, и почему его требования и условия урегулирования кризиса нереализуемы. Закончилось всё тем, что украинская делегация ретировалась из Белого дома, а Зеленский дал интервью телеканалу Fox News.

В рамках этого интервью Зеленский объяснил своё поведение на приёме у Трампа эмоциональным состоянием и реакцией на происходящее.

«Реакция такая — где наша дружба между Украиной и США?», — заявил Зеленский.

Удивление Зеленского понять нетрудно. Украинский лидер привык, что его встречают с распростёртыми объятиями и беспрекословно исполняют его требования в вопросе оказания финансовой и военной помощи Украине. Европейские политики, например, продолжают делать это по сей день. Задача Трампа и его администрации же противоположная: добиться мирного урегулирования украинского кризиса. Пока что же президент США не считает Зеленского готовым к мирному урегулированию, а представители американской администрации и вовсе полагают, что Зеленский неискренен в своём стремлении к миру.

#украина #сша #политика
Источник: ria.ru
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