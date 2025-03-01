В частности, прямым текстом об этом сказали глава Госдепа и официальный представитель Белого дома.

Одной из ключевых задач, поставленных Дональдом Трампом как главой американского государства, является скорейшее окончание украинского кризиса. Тема очень серьёзная, поскольку чем дольше затягивается начало диалога, тем менее выгодным становится положение Украины за возможным столом переговоров.

Россия готова к окончанию конфликта на условиях выполнения своих краеугольных требований и признания объективной реальности «на земле», о чём не раз говорили представители российского политического руководства, включая президента, США готовы приложить для урегулирования все возможные усилия, а вот позиция Украины неоднозначная. На словах украинское политическое руководство хочет мира, но когда дело доходит до обсуждения этого сценария, начинает выдвигать условия, невозможность выполнения которых отмечают уже представители американской администрации.

Ситуация усугубилась после вчерашней встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, закончившейся разговором на повышенных тонах и комментарием американского президента о том, что украинский лидер продемонстрировал неготовность к мирному урегулированию, и что при таких вводных данных будет сложно заключить сделку.

Затем в искренности заявлений представителей украинского руководства относительно желания урегулировать кризис усомнился госсекретарь США Марко Рубио. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, поведение Зеленского может свидетельствовать о том, что глава украинского государства на деле не заинтересован в мирном урегулировании.

«Возникает ощущение, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, может, это не так. И это активное, открытое подрывание усилий по мирному урегулированию глубоко разочаровывает всех, кто причастен к этому процессу», — заявил Рубио.

Похожим комментарием поделилась и официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, отметившая, что приоритеты Дональда Трампа и Владимира Зеленского не совпадают.

«В Белом доме новый лидер, у которого совсем другие приоритеты, нежели у предыдущей администрации. Он хочет мира, он хочет окончания войны, и пока не похоже, что Зеленский бы этого хотел», — заявила Ливитт.

Отметим, что в данном вопросе мнение американской администрации совпадает с мнением российского политического руководства, считающего Зеленского не ключом, а препятствием для мирного урегулирования. Возможно, после вчерашней встречи Трампа с Зеленским США начнут совместную работу с Россией в деле продвижения идеи необходимости проведения президентских выборов на Украине.