Видеохостинг остаётся недоступным.

Сегодня ночью и ближе к утру в социальных сетях, а оттуда и в средствах массовой информации стали появляться сведения о том, что в России возобновлена работоспособность видеохостинга YouTube в сетях операторов сотовой связи. Как оно часто бывает со сведениями такого рода, информация оказалась преждевременной: на самом деле восстановления работы YouTube не произошло, и буквально только что об этом официально заявил Роскомнадзор.

Так, согласно сведениям Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), YouTube в России без использования сторонних средств по-прежнему недоступен — это показала проверка данного подотчётного Роскомнадзору ведомства.

Напомним, что «замедление», а по сути блокировка YouTube началась в России в августе прошлого года в сетях провайдеров домашнего интернета, а в декабре — уже и в сетях операторов сотовой связи.

На сегодняшний день сохранение беспрепятственного доступа к YouTube в России — это, скорее, недоработка конкретных провайдеров. Впрочем, все, кому важен этот видеохостинг от Google, а его месячная аудитория в России всё-таки составляла порядка 100 миллионов пользователей, уже установили себе сервисы-аббревиатуры из трёх букв или смогли восстановить работоспособность видеохостинга иными способами.