Предстоит тяжёлая работа. Если, конечно, компания к этому готова.

Среди многочисленных западных компаний, ушедших с российского рынка после 2022 года, была компания Meta*, известная россиянам, как разработчик мессенджера WhatsApp, социальной сети Facebook** и сервиса Instagram**. По сути, компания самостоятельно не уходила, но поставила себя в положение, при котором российское правительство не увидело альтернативы признанию компании экстремистской организацией, блокировке Facebook** и Instagram** с сохранением доступа к WhatsApp исключительно по причине его широкой распространённости в России.

Теперь, когда между РФ и США намечается нечто крайне отдалённо напоминающее потепление и «разрядку», в экспертных средах начали множиться разговоры о возможном возвращении американского бизнеса на российский рынок. Вместе с остальными, теоретически, вернуться захочет и Meta*, и вот, сегодня замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что именно Meta* будет «сложнее всего» вернуться.

По словам Горелкина, компании не просто нужно будет выполнить требования закона «о приземлении», но и сделать ряд политических заявлений, после чего начать вести сложную юридическую работу, итогом которой станет снятие статуса экстремистской организации.

Тем же, кто уходили спокойно, добавил Горелкин, вернуться в Россию, если возникнет такое желание, будет гораздо проще. Но только при условии полного соблюдения ими российского законодательства, подразумевающего открытие представительств, регистрацию в Роскомнадзоре, и прочее.

* — компания Meta признана в России экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена.

** — социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России за нарушение законодательства.