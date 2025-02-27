Первые контакты с новой администрацией США «вселяют определённые надежды».

Последние несколько недель между Россией и США наблюдается если не медовый месяц, то как минимум ощутимое потепление в двусторонних отношениях. Москва и Вашингтон совместно голосуют по предложенному США проекту резолюции по Украине в Совбезе ООН, встречаются на уровне глав внешнеполитических ведомств, обсуждают восстановление торгово-экономического сотрудничества и нормализацию работы дипломатических представительств.

Мнением о двусторонних переговорах между РФ и США делилась преимущественно американская сторона, но вот сегодня комментарий по этому поводу решил дать президент России Владимир Путин. По словам главы российского государства, первые контакты с новой администрацией США вселяют «определённые надежды», а со стороны Вашингтона имеется встречное желание налаживать двусторонние отношения и решать накопившиеся проблемы.

Путин добавил, что за последние годы в мировой геополитической архитектуре накопилось огромное количество системных и стратегических проблем, спровоцировавших ряд региональных конфликтов, включая украинский кризис, и сейчас требующих обсуждения и постепенного решения.

Сейчас США прагматично подходят к внешней политике, благодаря чему и стало возможно восстановление диалога с Россией. Путин отметил, что это позитивное явление, однако далеко не всех в мире оно устраивает.