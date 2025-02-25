Штрафы продолжают копиться, соцсети продолжают игнорировать требования.

Эпопея с попытками урезонить администрации и владельцев иностранных социальных сетей в России продолжается. Сегодня Таганский районный суд Москвы сообщил о том, что оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 миллиона рублей за нарушение части 2 статьи 13,41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающей порядок ограничения доступа к информации и порядок удаления запрещённого контента.

Насколько данные меры воздействия эффективны, вопрос спорный. С одной стороны, Telegram явно недорабатывает в вопросе ограничения доступа к противоправной информации в России. С другой же стороны, данный мессенджер, который активно перенимает на себя также и роль средства массовой информации, в котором публикуются все основные российские издания, слишком важен для отечественного пользователя, чтобы лишить его доступа к Telegram.

Сколько ещё штрафов должен получить проект Павла Дурова, чтобы его администрация нарастила усилия по противодействию распространению запрещённой информации, вопрос открытый.