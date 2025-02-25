Цель новых знаков как в разгрузке, так и в предоставлении дополнительной информации.

Важность дорожных знаков, пожалуй, невозможно переоценить, однако с течением времени, в ходе которого правила дорожного движения постоянно совершенствуются, становясь сложнее, количество знаков на единицу площади начинает перегружать взор и даже вызывать путаницу. Чтобы справиться как с этой задачей, так и с делом повышения информативности имеющихся знаков, в России с 1 января 2026 года появятся новые дорожные знаки, о чём передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на новый опубликованный ГОСТ.

Из него следует, что в дорожных знаках появятся новые дополнительные таблички, уведомляющие о наличии слабослышащих пешеходов, а также уведомляющие о месяцах действия установленного знака. Также теперь табличка «стоп-линия» при необходимости может выполняться в вертикальном формате, а в населённых пунктах перед «некоторыми» регулируемыми перекрёстками, за исключением опасных, табличку «стоп-линия» и вовсе можно будет не ставить при наличии разметки. Как при этом быть в условиях, когда стоп-линия заметена снегом, а не все водители помнят про то, за сколько метров от светофора надо останавливаться, пока не уточняется.

Ряд знаков будут совмещены. Так, в раздобытых «Коммерсантом» файлах обнаружен совмещённый знак «Рекомендованная скорость движения» и «Искусственная неровность», а также совмещённый знак парковки с указанием способа парковки автомобиля.

Неясно, насколько актуальными и необходимыми являются эти изменения, учитывая, что они требуют значительного количества времени и средств на внедрение. Знаки надо будет поменять, и это по всей стране. Так что процесс в любом случае быстротой отличаться не будет. В обязательном порядке новые знаки начнут устанавливаться с 1 января следующего года, однако власти в регионах в экспериментальном порядке могут приступить к процессу уже сейчас.