Случилось важное событие: за резолюцию проголосовали и РФ, и США, и КНР. Это многое значит.

Различные резолюции с призывами к урегулированию конфликтов проходят в Совете Безопасности ООН, мягко говоря, с большим скрипом. Одни государства выражают недовольство формулировками, другие пытаются включить в текст резолюции выгодные им фразы, третьи пытаются восстановить во всём этом хаосе порядок. Получается зачастую посредственно, во многом потому, что государства по тем или иным причинам отказываются обсуждать между собой документы и их содержание.

На протяжении трёх лет данное положение дел было актуальным по отношению к украинскому кризису, и лишь после смены администрации в Соединённых Штатах удалось возобновить диалог, который уже приносит плоды. Так, Совет Безопасности ООН вчера поздним вечером принял предложенный США проект резолюции по урегулированию украинского кризиса.

Проект резолюции содержит в себе «скорбь» в связи с тем, что в ходе боевых действий гибнут люди с обеих сторон, напоминает о ключевой роли ООН как организации, поддерживающей мир и безопасность, и, наконец, выражает просьбу о немедленном прекращении конфликта с призывом к установлению мира между Россией и Украиной.

Соединённые Штаты не стали включать в текст осуждение России, на котором настаивали европейские союзники Вашингтона, и в целом все неоднозначные поправки к проекту резолюции были отклонены. Благодаря этому удалось добиться редкого за последние десять лет события: поддержки проекта резолюции как Соединёнными Штатами, так и Россией с Китаем. В целом за документ проголосовали десять членов Совбеза, включая трёх постоянных (РФ, США, КНР). Остальные пять членов Совбеза, включая двух постоянных (Франция, Великобритания), воздержались от голосования, тем самым исключив блокирование принятия документа.

Понятно, что голосования в Совбезе ООН по проекту резолюции мало для разрешения такого масштабного кризиса. Позиция России железобетонная и подразумевает выполнение всех поставленных ещё 24 февраля 2022 года целей. США же настаивают на прекращении огня с проведением на Украине выборов и последующим долгосрочным и прочным мирным урегулированием. Позиция Украины диаметрально противоположна российской, в чём и заключается главная трудность. По этой причине Соединённые Штаты и согласны с Россией по вопросу о необходимости проведения на Украине выборов с целью легитимного установления в стране новой власти. Лишь после этого можно будет провести в Совбезе ООН голосование уже не по проекту, а по полноценной, обязательной для исполнения резолюции.