Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Развитие Москвы осуществляется ударными темпами, и особенно хорошо это заметно тем, кто живет за городом и приезжают в столицу лишь изредка в случаях необходимости: контраст от «было» до «стало» может вызывать широкий спектр эмоций. Останавливаться на достигнутом никто не собирается, поэтому сегодня мэр Москвы Сергей Собянин не только отчитался об объёме введённых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, но и поделился планами на период с 2025 по 2026 год включительно.

Согласно опубликованной Собяниным статистике, за 13 лет — с 2011 по 2024 год — в Москве было построено 1 118 объектов социальной инфраструктуры, из которых 89 — за 2024-й год. Речь идёт о таких общественно важных учреждениях, как школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также спортивные, культурные и иные объекты,

В планах на 2025 и 2026 годы ввести в эксплуатацию 150 объектов социнфраструктуры.

Отметим, что помимо возведения объектов социнфраструктуры в столице активно ведётся жилищное строительство, прокладываются новые и ремонтируются имеющиеся дороги, открываются новые станции метрополитена и совершенствуется работа наземного общественного транспорта.