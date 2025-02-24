С момента официального выхода новинки прошло меньше недели.

18 февраля долгожданная многими ценителями творчества Obisidian Entertainment ролевая игра Avowed поступила в продажу. Новинка получила пусть и высокие, но всё же сдержанные оценки, соответствующие проектам Obsidian. Официальных числовых сведений о продажах проекта, не говоря уже о его окупаемости или выходе на прибыльность, нет, но геймдиректор Avowed Кэрри Патель заявила, что в компании довольны показателями продаж.

Вместе с тем Патель рассказала о том, каким трудом Obsidian далось производство Avowed: Разработка продолжалась шесть лет, в течение которых произошло две полных «перезагрузки» производства проекта. Можно сказать, что Avowed была выстрадана разработчиками.

Avowed — это фэнтезийная RPG в мире Pillars of Eternity, отличающаяся гибридной боевой системой, совмещающей в себе рукопашные сражения с применением магии. В Steam проект довольствуется 78-процентным пользовательским рейтингом. В России Avowed официально недоступна, поскольку издаётся Xbox Games Studios (Microsoft), ушедшей с российского рынка.