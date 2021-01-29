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Основатель Magic Leap объявляет о новом стартапе, который займется созданием виртуальных людей

Синтетическая личность в виртуальном контейнере
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Рони Авбовиц начинает новый путь после ухода, в прошлом году, с поста генерального директора хорошо финансируемой компании дополненной реальности. Абовиц только что представил свой следующий проект, стартап под названием "Солнце и гром" ("Sun and Thunder"), целью которого является создание того, что он называет «синтетическими существами». 

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По словам Абовица, в первом проекте компании, основанной в конце прошлого года, будет персонаж по имени Яко Вега (Jako Vega), также известный как "Желтый голубь" (Yellow Dove), который станет центром ряда экспериментов по созданию короткометражных фильмов, которые планируется выпустить в 2021 году. 

Судя по тому, как это выглядит - Sun and Thunder в своих почти научно-фантастических амбициях по созданию цифровой жизни - явно ощущается детищем Абовица. Подобно виртуальному компаньону Мика (Mica), управляемому искусственным интеллектом Magic Leap, который был объявлен «педагогом, агитатором, компаньоном, художником и проводником», Абовиц наделяет Yellow Dove степенью разумности, которая является довольно сомнительной - по крайней мере, на данный момент. 

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На своем веб-сайте стартап сообщает, что Yellow Dove является «членом команды Sun and Thunder, соавтором и путешественником по ряду взаимосвязанных миров истории Sun и Thunder. Он музыкант и первый исполнитель на Sun and Thunder Records.

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Абовиц сказал Venture Beat в эксклюзивном интервью, что предстоящий короткометражный фильм станет знакомством с персонажем Yellow Dove. 

"Он [Yellow Dove] выходит на улицу и вещает нам о мире, а мы создаем основную технологию, которая делает это возможным. Это достаточно маленький "мир", который мы разрабатываем. И в конечном итоге он будет писать все свои тексты и приключения". 

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Продолжая, Абовиц говорит, что стартап не пытается "действовать, как крупнейшие технологические компании в мире", т.е. как Magic Leap. "Это не лучшая метафора, но это как крафтовое пиво. Или что-нибудь, что сделала бы Studio Ghibli".

Абовиц сказал Venture Beat, что Sun and Thunder на данный момент финансируется из собственного кармана, хотя в настоящее время ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Абовиц по-прежнему входит в совет директоров Magic Leap, однако Sun and Thunder - это отдельное предприятие, не привязанное к конкретной платформе. 

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