Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в срочном порядке выпустило директиву летной годности для устранения ошибок, допущенных Boeing.

Из документа следует, что топливные баки на некоторых самолетах Boeing 777 не были должным образом защищены от ударов молнии.

Источник: Boeing

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Еще в сентябре 2022 года FAA опубликовало заявление, вызванное сообщениями о трещинах, обнаруженных в нижней части силового элемента конструкции крыла Boeing 777-300ER, на котором проводилась замена лонжерона крыла, что в сочетании с растрескиванием полотна переднего лонжерона создавало угрозу безопасности в виде утечки топлива или, в более серьезных случаях, могло повлиять на целостность конструкции самолета.

Согласно недавнему отчету FAA, в Boeing с тех пор обнаружили, что их список требований от октября 2021 года “содержит ошибки, связанные с установкой уплотнений на элементы, проникающие в центральный топливный бак, что приводит к небезопасному состоянию”.

Таким образом, FAA указало Boeing на необходимость изменения директивы летной годности от сентября 2022 года, чтобы устранить неисправность.

Регулирующий орган отметил, что директива, которая теперь требует проверки, теперь публикуется без дополнительной информации из-за угрозы общественной безопасности.

В то время как производитель заявил, что пересмотрит список требований, FAA отметило, что “выполнение работ займет больше времени, чем предполагалось ранее”, поэтому агентство приостановило действие директивы летной годности с сентября 2023 года.

С тех пор как проблема стала известна, Boeing уже внесла изменения в конструкцию, а это означает, что на некоторые недавно построенные Boeing 777 последняя директива не повлияет.

По оценкам FAA, действие директивы затронет 291 самолет Boeing 777 в США. Однако вместе с Boeing агентство также обнаружило, что некоторые самолеты 777-200 не входят в группу риска, поскольку в их конструкции не предусмотрена установка топливного бака, подверженного этой проблеме.

После принятия директивы от сентября 2022 года Boeing уже внедрила необходимые изменения в конструкцию для вновь построенных самолетов. По оценкам агентства, устранение неисправностей обойдется в 9355 долларов за самолет.