Это связано с тем, что в стране не хватает специалистов по уходу за пожилыми людьми.

Реализуется проект по использованию роботов-сиделок для заботы о пожилых граждан в общественных местах, больницах и у них дома. В пилотном режиме в течение ближайших 3 лет более 200 роботизированных систем будут проходить испытания на 200 семьях с людьми преклонного возраста, добровольно участвующих в эксперименте.

Ожидается, что роботы-сиделки будут оказывать необходимую поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья и когнитивными нарушениями, находящимся в преклонном возрасте. Роботизированные помощники будут помогать справляться с бытовыми делами. К примеру, они могут открыть, закрыть холодильник, подать еду, принести стакан воды или чашку чая, помочь подняться с кровати или со стула, сопровождать человека в определенном направлении, напоминать о приеме лекарств.

Источник изображения: Ferra

Программу запустили на фоне демографического сдвига. Дело в том, что население Китая стремительно стареет, но трудовых ресурсов в уходе за пожилыми не хватает. По состоянию на конец 2024 года, в стране проживало более 300 миллионов человек старше 60 лет. Прогнозируется, через 10 лет их число может превысить 400 миллионов. Этому способствовали как политика «одна семья — один ребенок», так и рост средней продолжительности жизни.

Эксперты обратили внимание на то, что подобные эксперименты обходятся дорого, поэтому от окончания пилотного режима до масштабного запуска роботов-сиделок пройдет много лет. В Китае поддерживают развитие робототехники. Также недавно стало известно, что ученые из КНР занимаются разработкой международного стандарта для создания эмпатичных роботов. Гуманоиды умеют распознавать эмоции пользователей с помощью данных, полученных с камер, и проявлять эмоции, меняя выражение «лица». В зависимости от ситуации на лицевом экране могут отображаться счастье, гнев, грусть и радость.



