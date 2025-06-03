Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA провели презентацию робота-охотника, над созданием которого работали 10 лет.

Разработка принадлежит инженерам Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA. Они занимаются разработкой и реализацией проектов по исследованию космоса. В том числе в их обязанности входит проектирование роботизированных аппаратов. Робот-охотник представляет собой бур с 4 ногами.

Ученые 10 лет потратили на разработку и испытания прототипа Europa Lander. Робот представляет собой частично автономную машину. Его создавали для поиска жизни под ледяной поверхностью спутника Юпитера Европы. Европа — космический объект, спутник Юпитера, один из 4 галилеевых спутников планеты. Предположительно здесь скрывается подледный океан, толщина ледяной оболочки оценивается примерно в 30 километров. К настоящему времени эта тема не до конца изучена, с помощью разработки NASA можно провести тщательное исследование.

Источник изображения: Dzen

Europa Lander отличается от других роботов, это устройство не ездит по поверхности, а ходит по ней. При необходимости он способен бурить ледяную корку. Инженеры провели ряд испытаний, которые показали его эффективность. Тестирование проводилось на разных объектах, включая ледники Аляски.

Ученые допускают, что на Европе может быть жизнь. Вывод был основан на том, что космический объект покрыт ледяной коркой, под которой может скрываться океан воды. Как известно, вода является одним из ключевых признаков потенциальной жизни. Чтобы выяснить это наверняка, понадобится провести не одну миссию. Инженеры NASA реализовывают проект с 2013 года.

Бур с 4 ногами Europa Lander оснащен стереокамерой с LED-подсветкой, манипулятором для забора и бурения проб. Чтобы не было существенных задержек получения сигнала, в устройстве установлен бортовой компьютер. Благодаря этому он может автономно перемещаться и работать несколько часов. Почти все детали новинки оснащены допзащитой от радиации и для передвижения по неустойчивой поверхности.

Испытания робота в симуляциях показали, что он готов к полету в космос. Но в NASA миссию назвали рискованной, поэтому робота никуда не отправили. Команда инженеров предлагает использовать его для исследований на Энцеладе, спутнике Сатурна. Ожидается, что с этой работой роботу-охотнику за внеземной жизнью будет легче справиться.