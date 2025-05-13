Она предназначена для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, включая тех, у кого наблюдаются тяжелые двигательные нарушения.

Корпорация уже начала работать в этом направлении при поддержке Synchron, стартапа в области нейротехнологий, сообщается в The Wall Street Journal. Новая функция будет работать через нейроимплант Stentrode, позволяющий управлять смартфоном, не используя голос/руки, а с помощью силы мысли.

Устройство Stentrode находится на ранней стадии разработки. Это стент, имплантирующийся в вену рядом с двигательной корой мозга. Благодаря этому импланту пользователи с патологиями двигательных нарушений смогут общаться, не прибегая к помощи других людей.

В отличие от имплантов стартапа Илона Маска, Stentrode не будет вживляться напрямую в кору мозга. Его будут устанавливать добровольцы через яремную вену, устройство будет находиться внутри кровеносного сосуда на поверхности мозга. В нейроимпланте будет установлено 16 электродов, его использование не должно навредить здоровью.

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Вероятнее всего, перед запуском функции производитель добавит возможность подключения к iPhone сторонних имплантов. Источники WSJ поделились информацией, что в компании собираются завершить проект по обновлению интерфейса на гаджетах перед началом 2026 года.