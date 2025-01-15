На новогодних каникулах жители России активно пользовались искусственным интеллектом, чтобы написать поздравления родственникам, друзьям, коллегам, соседям.

Пользователи сервисов «Почта» и «Облако Mail» активно задействовали искусственный интеллект для написания поздравлений с новогодними праздниками, включая Старый Новый Год, который отмечается 13 января. Самым частым запросом к нейросетям стала генерация поздравлений с Новым Годом, днем рождения. Второй по популярности запрос был связан с написанием текста для открытых вакансий.

Источник изображения: RBC

По словам главы руководителя группы машинного обучения Mail Дмитрия Меркушова, россияне в начале года обращались к искусственному интеллекту для упрощения рабочих задач и для того, чтобы сделать праздник запоминающимся. Он поделился статистикой, которая указала на то, что больше всего обращений к ИИ было зарегистрировано от москвичей (64%). На втором месте с 21% оказались жители Калуги, затем вышли жители Читы (15%). В основном запуск генерации ИИ используют россияне от 25 до 44 лет. Пользователи отмечают удобство использования нейросетей и быстроту их ответа.



