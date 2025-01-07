В Международном реестре IQ (International IQ Organization) опубликована свежая статистика среднего интеллектуального рейтинга среди стран.

Лидером в рейтинге Международного реестра IQ стала КНР. На II и III месте оказались Иран, Южная Корея. Вслед за ними расположились Япония, Сингапур. Россия находится на 6 месте. Рейтинг формировали эксперты по итогам тестирования примерно 1,4 миллиона участников из 127 стран. Для них были подготовлены одинаковые задания.

Уровень IQ представителей Китая составляет 107,43. Показатель жителей Ирана оценивается в 106,63. Коэффициент когнитивных способностей жителей Южной Кореи равен 106,57. У россиян уровень IQ 103,31, для сравнения: в 2023 году коэффициент оценивался в 100,64. Это указывает на улучшение интеллектуальных способностей. Россияне стали уделять больше внимания своему развитию.

Источник изображения: Dzen

На уровень IQ влияют разные факторы, среди них можно выделить распространенность инфекционных заболеваний. Доказано, они отрицательно влияют на когнитивное развитие. Также влияние оказывает качество питания. Исследование выявило, дети, говорящие на 2 языках, более усидчивы. При этом IQ до 80% определяется генетикой.



