Функцией можно пользоваться на устройствах, работающих на платформе Android или iOS, по всему миру.

Новая функция помогает пользователям возвращаться к незавершенным текстам в любое время. Чтобы черновики не потерялись среди других сообщений, они отображаются зеленым шрифтом в начале списка чатов. Такой подход позволяет не забыть о том, что пользователь собирался кому-то отправить сообщение.

Также черновики можно писать для себя: например, некоторые пользователи пишут себе список продуктов, которые надо купить, фразы, которые понравились во время просмотра фильмов и сериалов, название книг, которые хотят прочитать в будущем.

Источник изображения: Dzen

На нововведение в числе первых обратили внимание в The Verge. В издании говорится, что это одна из самых ожидаемых функций за всю историю мессенджера, вышедшего в 2009 году. Этим летом мессенджер, признанный популярным в разных странах, смог достичь отметки в 100 000 000 активных пользователей в месяц в США. Всего на планете приложением пользуются свыше 2,95 миллиарда человек.

Сервис регулярно обновляется, появляются новые функции. Пользователи отметили удобство встроенной адресной книги, пользовательских списков для организации чатов. Чтобы общаться через мессенджер, его надо скачать и установить на свое устройство, обязательно нужно зарегистрировать свой номер телефона.