Был поддержан законопроект № 509708-8 о праве «белых хакеров» ( white hat hackers) бесплатно и без разрешения разработчиков изучать программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в целях выявления недостатков.

Депутаты Госдумы поддержали законопроект, который предоставляет пользователям без согласия правообладателей, награды исследовать функционирование программ для ЭВМ или базы данных, чтобы выявить угрозы для безопасности. Это означает, «белые хакеры» могут бесплатно и без разрешения разработчиков искать уязвимости в программах, которые представляют угрозу для системы безопасности. Но обнаруженная информация не может передаваться третьим лицам. С ней могут ознакомиться либо правообладатель, либо лицо, осуществляющее переработку программы. Правообладатель по своему усмотрению может дать разрешение на использование базы данных.

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«Белый хакер», обнаруживший уязвимость, должен в течение 5 дней связаться с правообладателем. Исключением являются случаи, когда нет объективных возможностей найти правообладателя. Документ внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с Антоном Немкиным. Он привел статистику: 37% российских компаний сталкиваются с компьютерными атаками примерно 1 раз за 30 дней. За первую половину 2024 года зарегистрировано 350 000 атак, что уже на 16% больше по сравнению с данными за аналогичный период времени в 2023 году.

Немкин сравнивает работу пентестеров с независимым финансовым аудитом или сторонними проверками. Он считает важным систематически проводить независимый аудит защищенности систем. Чтобы информация была объективной, следует привлекать независимых экспертов, которые не заинтересованы в результате работы.