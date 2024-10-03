Новые тренажер способен имитировать работу человеческого сердца. Проект представила команда ученых из Университета Нового Южного Уэльса при поддержке коллег Университета технологии Квинсленда, кардиохирургов больницы Святого Винсента. Их усилиями в Австралии был создан искусственный левый желудочек сердца.
Источник изображения: Dzen
Авторы разработки заявили о том, что устройство можно использовать во время обучения будущих хирургов и других узких специалистов. Результаты исследования были опубликованы в Science Robotics. Ученые также рассказали о процессе создания искусственного сердца и его особенностях. Преимущество заключается в том, что оно способно имитировать движения человеческого сердца. Это позволяет будущим и начинающим врачам практиковать операции, перед тем как войти в реальную операционную.
Источник изображения: Сhampionat
Команда исследователей ставила цель воспроизведения всех видов движений, которые характерны для реального сердца. Для этих целей были смоделированы 3 основных типа мышц. Искусственный левый желудочек состоит из 3 слоев, которые имитируют структуру человеческого сердца и способны прокачивать искусственную кровь.