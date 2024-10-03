Ученые Университета Нового Южного Уэльса совместно с коллегами из Университета технологии Квинсленда в Брисбене и кардиохирургами больницы Святого Винсента в Сиднее разработали искусственный левый желудочек сердца.

Новые тренажер способен имитировать работу человеческого сердца. Проект представила команда ученых из Университета Нового Южного Уэльса при поддержке коллег Университета технологии Квинсленда, кардиохирургов больницы Святого Винсента. Их усилиями в Австралии был создан искусственный левый желудочек сердца.

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Авторы разработки заявили о том, что устройство можно использовать во время обучения будущих хирургов и других узких специалистов. Результаты исследования были опубликованы в Science Robotics. Ученые также рассказали о процессе создания искусственного сердца и его особенностях. Преимущество заключается в том, что оно способно имитировать движения человеческого сердца. Это позволяет будущим и начинающим врачам практиковать операции, перед тем как войти в реальную операционную.

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Команда исследователей ставила цель воспроизведения всех видов движений, которые характерны для реального сердца. Для этих целей были смоделированы 3 основных типа мышц. Искусственный левый желудочек состоит из 3 слоев, которые имитируют структуру человеческого сердца и способны прокачивать искусственную кровь.