Обыски проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ.

Обыски проходят по адресам, которые имеют отношение к криптообменникам. Только в Санкт-Петербурге в следственных действиях принимают участие примерно 500 правоохранителей, что указывает на масштабность. Обыски проводятся не только в этом мегаполисе, но и Москве и других городах в 14 регионах страны. К работе МВД, ФСБ было привлечено Управление уголовного розыска. Открыты дела по 3 статьям Уголовного Кодекса. Речь идет об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности, неправомерном обороте платежных средств.

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Упоминается, что один из организаторов подпольных обменных пунктов живет на северо-западе Санкт-Петербурга. Другой подозреваемый проживает в п. Лисий Нос, который находится на северном берегу Финского залива. Обыски могут иметь связь с анонимным обменником Cryptex. В числе подозреваемых находятся почти 100 человек. В отношении одного из них США ввели санкции.