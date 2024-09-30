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Astra_news
Российские ученые создают цифрового двойника человека
Проектом занимаются ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) при поддержке коллег из других вузов и медицинских организаций России.

Для прогнозов патологических изменений после болезней и травм, ученые Пермского госнационального исследовательского университета совместно с коллегами из других учебных заведений и медицинских организаций РФ трудятся над созданием цифрового двойника органов. Авторы проекта утверждают, что исследование может помочь минимизировать риски в ухудшении состояния пациентов с помощью модели их органов. В этом случае лечение патологий будет проходить более индивидуально.

Источник изображения: Rbc

Сообщается, цифровые модели органов человека учитывают особенности размеров. Можно составлять точные прогнозы относительно патологических изменений у того или иного пациента. Моделирование помогать подобрать наилучшую тактику оперативного вмешательства. Об исследовании российских ученых написано в Applied Science. Доктор физико-математических наук Марина Барулина поделилась с журналистами информацией о том, что предыдущие разработки группы ученых доведены до программно-аппаратных, программных комплексов. Они успешно используются для более тщательного анализа ситуаций, помогают принять корректное врачебное решение.


#новости #наука #ученые
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Китя
18:02
Этот сайт проплаченной. а если хочешь честный тест то здесь versus самое точное еще от производителя и частот зависит.
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Nvidia&Intel Hater
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мне насрать на твои процнеты придуманные.о каких 13 ты конч мечтаешь .ты 20 везде всирал.напомнить нободи ту же ??
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Nvidia&Intel Hater
17:55
тут на днях мы тебя опускали .ты там к ваттам докапался,так вот там частота у карты была у 3050 1935 мгц .ты сказал что у тебя там же на 2 фпс больше -35 .вот и как раз и есть .2 фпс разгон и дал.так ...
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17:53
какой реалми? проблемы были со съёмной под водой?
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Bernigan
17:52
Ты считать не умеешь, сколько будет 62 + 13%?
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Xmast
17:50
Если бы автор поюзал действительно удобные и красивые корпуса https://market.yandex.ru/product--crystal-series-680x-rgb/1779561794 то этот хорошим бы не назвал
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