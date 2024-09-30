Проектом занимаются ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) при поддержке коллег из других вузов и медицинских организаций России.

Для прогнозов патологических изменений после болезней и травм, ученые Пермского госнационального исследовательского университета совместно с коллегами из других учебных заведений и медицинских организаций РФ трудятся над созданием цифрового двойника органов. Авторы проекта утверждают, что исследование может помочь минимизировать риски в ухудшении состояния пациентов с помощью модели их органов. В этом случае лечение патологий будет проходить более индивидуально.

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Сообщается, цифровые модели органов человека учитывают особенности размеров. Можно составлять точные прогнозы относительно патологических изменений у того или иного пациента. Моделирование помогать подобрать наилучшую тактику оперативного вмешательства. Об исследовании российских ученых написано в Applied Science. Доктор физико-математических наук Марина Барулина поделилась с журналистами информацией о том, что предыдущие разработки группы ученых доведены до программно-аппаратных, программных комплексов. Они успешно используются для более тщательного анализа ситуаций, помогают принять корректное врачебное решение.



