По этому вопросу министерство взаимодействует с другими ведомствами.

В первом чтении Госдума одобрила проекты, которые ужесточают ответственность за утечку персональных данных. Предлагается установить новые составы правонарушений и увеличить штрафы. В некоторых случаях речь идет о сотнях миллионов рублей. Для тех, кто занимается хищением данных, могут ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы до десяти лет.

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Максут Шадаев подписал документ, в котором указано, сумма штрафа может быть снижена, если соблюсти определенные условия. В данный момент рассматривается возможность уменьшить штрафы для операторов, которые допустили утечку информации при определенных условиях. К условиям относятся ежегодные расходы на мероприятия по обеспечению информационной безопасности. При этом оператор должен осуществлять выплату лицам, чьи данные были скомпрометированы.