Новинка от Apple пользуется большим спросом, и это привлекло внимание мошенников. Они предлагают купить смартфон по большой скидке, но вместо обещанного телефона с банковских карт жертв пропадают денежные средства.

В России резко увеличилось количество сайтов, где предлагается приобрести последнюю модель от Apple с высокой скидкой. Сообщается, что с первое по восьмое сентября эксперты платформы BI.ZONE Brand Protection обнаружили 7 регистраций подобных страниц. Однако за неделю после презентации бренда их количество увеличилось в 24 раза — до 170. По состоянию на сегодня показатель увеличился до 197.

Эксперты предупредили пользователей о том, что в названии поддельных сайтов фигурирует слово «iPhone». Они советуют покупать технику в сертифицированных магазинах и на официальных сайтах. Глава BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин призывает не передавать на сайты, предлагающие смартфоны по цене ниже рыночной, пароли, номера карт, паспортные данные.

Источник изображения: Izvestiya

«Лаборатория Касперского», комментируя ситуацию, отметила, мошенники часто используют фальшивое предложение сделать предзаказ со скидкой почти 40%. Производитель не дает такую огромную скидку. Если пользователь захочет купить предложенный товар, то преступники предложат ему заполнить платежные данные, указать сведения о доставке. Вместо нового телефона с карт жертв начинают списываться деньги. Эксперты напоминают, что продавцы не просят предоставлять конфиденциальную информацию, ее надо держать в секрете во избежание хищения денежных средств.