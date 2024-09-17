Министерство экономического развития РФ одобрило проект по добровольной позитивной маркировке видеоигр.

Авторы проекта, который одобрило Министерство экономразвития страны, представляют Организацию развития видеоигровой индустрии. Они выразили надежду, в будущем их проект способен избавить от негативной репутации игр среди аудитории. К настоящему времени утверждено 3 категории знаков, которые будут на добровольной основе присваиваться на I этапе реализации проекта:

• «сделано в России»;

• «содержит обучающие материалы»;

• «киберспортивная дисциплина».

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Инициатива дает стимул выпускать более качественный и в то же время полезный для геймеров контент. Ожидается, после старта проекта повысится уровень поддержки отечественных авторов, студий, выпускающих тайтлы. В числе первых тайтлов с отметкой «Сделано в России» находятся CarX Street, «Магический мир», «Бессмертная симфония», «Калибр».



