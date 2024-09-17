Научный сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США поделился опытом использования искусственного интеллекта на астрономических задачах.

Физик НАСА Кайл Кабасарес использовал технологию искусственного интеллекта в научной работе. Полученные результаты превзошли ожидания. Кабасарес поделился с журналистами тем, что нейросеть OpenAI ChatGPT o1 воссоздала код его докторской диссертации за 60 минут. Физик использовал 6 запросов. Научный сотрудник НАСА был удивлен тем, что нейросеть так быстро работает. Для сравнения он добавил: на разработку кода у него ушло порядка 10 месяцев. Шустрость работы нейросети Кабасарес объяснил тем, что она использовала собственные синтетические данные, которые ее просили создать, а не реальные астрономические данные. В настоящей работе используются реальные астрономические данные.

Источник изображения: Hi-tech.mail

Физик назвал ограничения, с которыми столкнулся во время исследования нейросети. Он говорит, для полноценной работы программы нужны дополнительные входные данные и обработка, которые должны выполняться с использованием другого ПО. Ученый пришел к выводу, что сгенерированный код можно использовать только как основу, которая требует доработки. Это в очередной раз доказывает, что искусственный интеллект, несмотря на стремительное развитие, все равно не может заменить работу реального специалиста.