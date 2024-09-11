Он способен самостоятельно проводить научные эксперименты.

Проект возглавил Конг Лу из Университета Британской Колумбии. Разработчики утверждают, что ИИ-аспирант демонстрирует уровень знаний и навыков наравне с начинающим ученым. Реальные ученые не ожидали увидеть столько креативности в генерации научных гипотез. Однако они пришли к выводу, что большая часть идей, предложенных искусственным интеллектом, оказалась нежизнеспособной. Их огорчило то, что ИИ испытывал трудности во время создания научных статей. Иногда он неправильно интерпретировал результаты реальных исследований. Это указывает на то, что в настоящее время искусственный интеллект не может заменить работу настоящих специалистов.

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Международная команда, состоящая из академиков и специалистов японского стартапа Sakana AI, считает их проект открывает новую эру научных открытий. Они верят, у ИИ-аспиранта большие перспективы. В будущем он сможет самостоятельно проводить исследования. Вместе с тем исследователи обеспокоены способностью системы генерировать ложную информацию. Частота подобных случаев даже менее чем 10% считается неприемлемой. Исследователи заключили, работу ИИ-аспиранта должны проверять узкие специалисты. Без их профессионального мнения научные статьи не должны отправляться на публикацию.

Ученые неоднозначно восприняли проект международной команды исследователей. Антрополог Лиза Мессери из Йельского университета предостерегает от чрезмерного увлечения идеи автономных ИИ-исследователей. Научный сотрудник SonyAI Тарек Безольд положительно отнесся к разработке ИИ-ученого. Он назвал работу коллег важным шагом вперед. Команда разработчиков планирует усовершенствовать представленную модель и исключить возможность генерации ложной информации.



