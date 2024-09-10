Об этом на Kazan Digital Week 2024 заявил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Согласно статистике с начала года приток иностранных приложений увеличился в 4 раза. Каждые 30 дней загружается более 400 новых приложений. Глава RuStore Дмитрий Панкрушев отметил, расширение каталога за счет иностранных приложений — одно из приоритетных направлений в работе. Время онбординга нерезидентов уменьшилось вдвое, процесс регистрации заметно упростился. Модерация представленных программ в среднем длится не дольше получаса.

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В основном зарубежные разработчики из КНР, стран СНГ. Прорывом считается, что стали загружаться приложения их Японии, Южной Кореи, Марокко, ведь раньше интереса разработчиков из этих государств не было. За 5 месяцев текущего года в отечественном магазине приложений прошли регистрацию 10 000 разработчиков, представляющие разные страны. Специалисты прогнозируют, в будущем показатель станет выше.



