Во время тестирования нового метода алгоритмы машинного обучения предвидели катастрофу с вероятностью до 80% за 3 месяца до ее наступления. Работа ученых из Аляски и Мюнхена открыла новые перспективы в области сейсмологии, она может повысить общественную безопасность в разных странах. Они использовали методы машинного обучения для анализа огромного объема данных. Цель проекта заключалась в поиске слабых сигналов сейсмической активности, предшествующих сильному землетрясению.

Источник изображения: Securitylab

Во время работы над проектом ученые акцентировали внимание на 2, не так давно прошедших сейсмических событиях. Это землетрясение магнитудой 7,1 в Анкоридже, которое произошло в 2018 году, серия землетрясений в Калифорнии от 2019 года. Геофизики нашли признаки слабой аномальной сейсмической активности за несколько месяцев перед крупным землетрясением. Точность метода оценивается до 80 из 100%. По мнению авторов исследования, важно не пренебрегать слабой сейсмической активностью, так как это первый знак, что скоро произойдет землетрясение, и к этому событию надо готовиться.



