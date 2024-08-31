Эксперты считают, что их примеру могут последовать и другие страны.

Пилотный проект запустили в полицейских отделениях Оклахома-Сити. С июня эксперимент успешно работает в Штате Колорадо. Эксперты говорят, что их примеру последуют другие штаты, а затем к эксперименту могут присоединиться другие страны.

Американские полицейские говорят, что доверяют искусственному интеллекту составлять отчеты на основе написанной ими информации. Офицеры загружают документ в специальный чат-бот, который анализирует данные, в том числе и записи с камер видеонаблюдения. Сержант Мэтт Гилмор рассказал журналистам о том, что ИИ готовит отчет всего за 8 секунд. Он, как и другие сотрудники, внимательно читают работу и в случае необходимости вносят правки. Но при этом Гилмор заверяет, что искусственный интеллект работает безупречно.

Источник изображения: Belta

Обычно полицейские для составления отчета тратят несколько часов. У них освобождается время для другой работы. Аналитики предположили, что с помощью искусственного интеллекта будет больше раскрытых дел, ведь полицейские в рамках эксперимента частично освобождены от составления отчетов.

Технология разработана компанией Axon, которая выступает одним из ведущих поставщиков нательных камер для полиции в США. Директор компании Рик Смит назвал составление отчетов утомительной работой, которая занимает половину дня. С помощью чат-бота процесс будет занимать намного меньше времени. Но пока ИИ доверяют формировать отчеты только по небольшим инцидентам. Судья может не принять отчет ИИ о резонансном деле.