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Astra_news
Проект орнитолога Мартина Викельски «Интернет животных» запустят в 2025 году
Запуск системы оценивается в $1,57 миллиона.

ICARUS, система орнитолога из Германии, позволит ученым отслеживать из космоса редких животных и птиц с помощью прикрепленных миниатюрных датчиков. С помощью программы можно наблюдать за состоянием неодушевленных объектов, например: ледников. Можно узнать, сколько находится мусора в океане. Нужно лишь прикрепить к объекту чипы. Некоторые из них настолько легкие, что их вес можно сравнить с массой обычной скрепки.

Немецкий биолог и орнитолог Мартин Викельски утверждает, что его разработка позволит открыть доступ к информации о миграционных путях птиц, поведении и условиях жизни различных животных. Ученые назвали его проект прорывом в области науки и выразили надежду, что с его помощью можно определить причины глобальных изменений. Можно связать опыт редких особей с последствиями для популяции видов птиц или животных.

Источник изображения: Securitylab

Викельски вспоминает, что работать над проектом было тяжело. Было много неудач, включая технические сбои. Изначально он собирался использовать приемник на МКС, но планы поменялись. ICARUS или как еще называют систему «Интернет животных» будет использовать 5 миниатюрных спутников CubeSat. Сообщается, что такая модификация сможет обеспечить более широкий охват, можно будет наблюдать за птицами и животными в самых отдаленных уголках Земли.

Реализация проекта финансируется Обществом Макса Планка. Запуск системы стоит  $1,57 миллиона. Ежегодные расходы на работу оцениваются примерно в $160 000.


#новости
Источник: securitylab.ru
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