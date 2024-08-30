Эксперты установили, устройства создают радиопомехи, и власти считают сложившуюся ситуацию неприемлемой.

Ограничения распространяются на беспроводные зарядки, работающие на запрещенных частотах, используемых в авиационной отрасли. Эксперты доказали, это может вызвать помехи. Со следующего месяца текущего года на территории КНР беспроводные зарядки для девайсов могут работать в диапазонах 100-148,5, 6765-6795, 13553-13567 кГц. В основном ограничительные меры распространяются на зарядные станции Apple MagSafe для айфонов, их частота функционирования составляет 360 кГц.

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Помимо этого, Китайская Народная Республика решила объявила об ограничении мощности потребительских зарядных станций до 80 Вт. Прекращается импорт товаров, нарушающие установленные ограничения. Люди, нарушающие установленные запреты, будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством.



