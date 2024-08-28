Проект будет реализовываться на территории Уральского федерального округа.

В рамках форума Технопром было подписано соглашение об открытии «Телереанимации», которая предназначена для наблюдения в режиме онлайн за пациентами в критическом состоянии. Она будет работать в разных медорганизациях регионов Уральского федерального округа.

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Используя цифровую платформу, врачи в любое время суток могут узнавать данные о самочувствии того или иного пациента. Это позволит намного быстрее реагировать на угрожающие жизни пациентов ситуации. Специалисты смогут детально оценивать эффективность назначенного лечения и в случае необходимости вносить корректировки. Проект осуществляется при поддержке вузов Тюмени, а также АНО «Агентство инноваций», «Ин Нова». Эксперты считают, что с помощью цифровой платформы в несколько раз повысится качество и эффективность медицинских услуг.



