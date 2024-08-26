Если владелец питомцев против того, чтобы прием проводился с помощью ИИ-технологии, ветеринар будет вести стандартный осмотр. Житель Южной Кореи привел своего золотистого пуделя Моцци в клинику. Собака стала хромать, и ее владелец решил не откладывать визит к специалисту. Ветеринар предложил использовать приложение «X Caliber», упрощающее диагностику состояния животных. Мужчина согласился, и программа на базе ИИ заключила, что у пуделя присутствует риск вывиха коленной чашечки.

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Местный житель был рад, что ИИ быстро понял, в чем дело, и ветеринар подтвердил диагноз. Его питомцу незамедлительно составили программу лечения. Ветеринар сказал, что пуделя вовремя привезли, так как если бы осмотр был проведен в другое, более позднее время, требовалась бы операция.

Разработчиком «X Caliber» выступает SK Telecom. Представители компании утверждают, что программа может определять патологии с точностью более 85%. Она может найти болезнь даже на самом раннем этапе. ИИ-технология работает не только в ветеринарных клиниках Южной Кореи, но и США, Австралии, некоторых странах Азии. Особенно она актуальна в районах, где есть нехватка ветеринаров. Владелец ветеринарной клиники Джакарты Кристиан Оэн называет приложение надежным помощником для диагностики животных.



