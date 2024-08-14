Он называется PIPE-i, его запрограммировали для работы в труднодоступных для людей местах.

Компания «Beca» представила опытный образец PIPE-i, способный выполнять работу инженеров во время проверки водопроводных труб и канализации. Во время тестирования было доказано, что шестиколесное устройство легко проезжает в труднодоступные места. Оно может преодолевать скопления токсичных газов, крошащийся бетон перекрытий.

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Источник изображения: Telmenews

Для освещения робот использует 4 мощные светодиодные панели. Для получения информации об обстановке используется камера с регулируемым наклоном, датчики LiDAR, 3D-сканер. Датчики чувствительные, во время исследования они прячутся внутри корпуса устройства.

Управление роботом осуществляется через радио, оператор в режиме реального времени собирает данные, полученные с камеры. В числе преимуществ находится то, что робот может вести панорамную съемку. Часть датчиков работает в автономном режиме. Разработчики собираются усовершенствовать модель, увеличив автономность.



